Российские воска ворвались в посёлок Тополи и заняли большую часть населённого пункта, находящегося в Харьковской области.
В приграничном районе на Купянско-Харьковском участке российская армия расширила плацдарм на западном берегу р. Оскол, выбили боевиков армии Украины и заняла застройку в центральной части посёлка Тополи, пишет "Русская Весна".
Украинские ресурсы уже начали паниковать по этому поводу.
"Велико-Бурлукское направление, Тополи. Российские войска смогли расширить свой второй плацдарм в Харьковской области и зайти в населённый пункт Тополи. Большая часть села уже за русскими", — пишут украинские порталы.
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