В Харьковской области Армия России ворвалась в Тополи и заняла большую часть села

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Российские воска ворвались в посёлок Тополи и заняли большую часть населённого пункта, находящегося в Харьковской области.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

В приграничном районе на Купянско-Харьковском участке российская армия расширила плацдарм на западном берегу р. Оскол, выбили боевиков армии Украины и заняла застройку в центральной части посёлка Тополи, пишет "Русская Весна".

Украинские ресурсы уже начали паниковать по этому поводу.

"Велико-Бурлукское направление, Тополи. Российские войска смогли расширить свой второй плацдарм в Харьковской области и зайти в населённый пункт Тополи. Большая часть села уже за русскими", — пишут украинские порталы.