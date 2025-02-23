Более 200 дронов-камикадзе атаковали объекты на Украине

Telegram-канал Военкоры русской весны сообщил о массированной атаке российскими беспилотниками по территории Украины.
По информации военных корреспондентов, в налете было задействовано свыше 200 ударных дронов-камикадзе типа "Герань", охвативших ряд регионов страны. Официальные комментарии от Министерства обороны пока отсутствуют.
Киев подвергся шести сериям взрывов за ночь. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе системы ПВО и призвал жителей оставаться в убежищах.
Атаке дронов также подверглась Одесская область, где местные жители и журналисты сообщили о 15 взрывах, вызвавших пожары.
Цели атак официально не названы, но, по данным военкора Юрия Котенка со ссылкой на украинские источники, поражена электроподстанция.
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