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Более 200 дронов-камикадзе атаковали объекты на Украине

Украина в огне: Герани устроили самый масштабный налет — Киев и Одесса под ударом
0:52
Силовые структуры

Telegram-канал Военкоры русской весны сообщил о массированной атаке российскими беспилотниками по территории Украины.

БПЛА Герань
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
БПЛА Герань

По информации военных корреспондентов, в налете было задействовано свыше 200 ударных дронов-камикадзе типа "Герань", охвативших ряд регионов страны. Официальные комментарии от Министерства обороны пока отсутствуют.

Киев подвергся шести сериям взрывов за ночь. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе системы ПВО и призвал жителей оставаться в убежищах.

Атаке дронов также подверглась Одесская область, где местные жители и журналисты сообщили о 15 взрывах, вызвавших пожары.

Цели атак официально не названы, но, по данным военкора Юрия Котенка со ссылкой на украинские источники, поражена электроподстанция.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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