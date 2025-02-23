Более 200 дронов-камикадзе атаковали объекты на Украине

Украина в огне: Герани устроили самый масштабный налет — Киев и Одесса под ударом

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Telegram-канал Военкоры русской весны сообщил о массированной атаке российскими беспилотниками по территории Украины.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть БПЛА Герань

По информации военных корреспондентов, в налете было задействовано свыше 200 ударных дронов-камикадзе типа "Герань", охвативших ряд регионов страны. Официальные комментарии от Министерства обороны пока отсутствуют.

Киев подвергся шести сериям взрывов за ночь. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе системы ПВО и призвал жителей оставаться в убежищах.

Атаке дронов также подверглась Одесская область, где местные жители и журналисты сообщили о 15 взрывах, вызвавших пожары.

Цели атак официально не названы, но, по данным военкора Юрия Котенка со ссылкой на украинские источники, поражена электроподстанция.