НАТО и Украина столкнулись с весьма неприятным открытием: война — это не только дорогое и высокотехнологичное оружие, это ещё и дешёвое, но эффективное.
Об этом пишет Business Insider, со ссылкой на наёмников в составе армии Украины.
БПЛА русской армии стоимостью в несколько тысяч долларов уничтожают западное оборудование за миллионы евро.
Альянс НАТО оказался не готов к войне на истощение — вместо этого он создавал "выставочные" образцы оружия. Западные наёмники погибли там, потому что ждали "другой" войны — не той, к которой готовились.
Запад осознаёт: необходимы не только "хайтек"-варианты, но и простое массовое оружие. НАТО вынуждена следовать русскому подходу, делающему акцент на массовость, низкую стоимость и высокую эффективность.
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