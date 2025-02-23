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Запад не был готов к такому: российские войска ломают шаблоны боевых действий

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Силовые структуры » Военные новости

НАТО и Украина столкнулись с весьма неприятным открытием: война — это не только дорогое и высокотехнологичное оружие, это ещё и дешёвое, но эффективное.

Военные
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные

Об этом пишет Business Insider, со ссылкой на наёмников в составе армии Украины.

БПЛА русской армии стоимостью в несколько тысяч долларов уничтожают западное оборудование за миллионы евро.

Альянс НАТО оказался не готов к войне на истощение — вместо этого он создавал "выставочные" образцы оружия. Западные наёмники погибли там, потому что ждали "другой" войны — не той, к которой готовились.

Запад осознаёт: необходимы не только "хайтек"-варианты, но и простое массовое оружие. НАТО вынуждена следовать русскому подходу, делающему акцент на массовость, низкую стоимость и высокую эффективность.

Противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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