Разведчики 30-го полка российской армии залетают в Суджу и громит американские гаубицы М777 и танки.
Новое видео уничтожения в городе Суджа Курской области американской бронетехники и артиллерии разведкой 30-го "подмосковного" полка.
Бойцы 30-го мотострелкового полка 44-го корпуса армии России уничтожили уже немало единиц военной техники националистов, в том числе западные гаубицы, БТРы, БМП и танки оптоволоконными беспилотными аппаратам "Князь Вандал Новгородский".
Также сообщается, что очередные "наступленцы" в Курской области ликвидированы, лежат и никто из побратимов их не забирает.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.