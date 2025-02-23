Разведка 30-го полка залетела в Суджу и громит американскую технику

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Разведчики 30-го полка российской армии залетают в Суджу и громит американские гаубицы М777 и танки.

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Взрыв и пожар

Новое видео уничтожения в городе Суджа Курской области американской бронетехники и артиллерии разведкой 30-го "подмосковного" полка.

Бойцы 30-го мотострелкового полка 44-го корпуса армии России уничтожили уже немало единиц военной техники националистов, в том числе западные гаубицы, БТРы, БМП и танки оптоволоконными беспилотными аппаратам "Князь Вандал Новгородский".

Также сообщается, что очередные "наступленцы" в Курской области ликвидированы, лежат и никто из побратимов их не забирает.