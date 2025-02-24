Война не должна была произойти: Американский дипломат о причинах украинского конфликта.

Спецпосланник США: Расширение НАТО стало причиной украинского конфликта

1:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф рассказал CNN о том, что нельзя однозначно утверждать, что именно Россия спровоцировала конфликт на Украине.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Нато

По его мнению, катализатором для начала специальной военной операции послужили заявления о возможном членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

"Война не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали русские", подчеркнул Уиткофф.

Дипломат пояснил, что российские власти восприняли расширение НАТО на восток как прямую угрозу своей национальной безопасности и решили предпринять ответные меры. Заявления о перспективе вступления Украины в Североатлантический альянс стали последней каплей, подтолкнувшей Россию к активным действиям.

Стоит отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что страны Запада после 2014 года целенаправленно превращали Украину в антироссийский плацдарм, насаждая в стране ненависть и радикальный национализм.

По словам Путина, Запад поставлял оружие Киеву, отправлял наемников и готовил украинскую армию к войне с целью подавления Донбасса и Крыма, а также других регионов России.

Российский лидер подчеркивал, что дальнейшее развитие событий подтвердило необходимость начала специальной военной операции и ее "поистине освободительный характер".

Заявление Стивена Уиткоффа поднимает важные вопросы о причинах и ответственности за украинский конфликт, акцентируя внимание на роли геополитических факторов и расширения НАТО.