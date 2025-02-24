Ситуация в Белгороде: ВСУ атаковали пять населенных пунктов

Беспилотники украинской армии атаковали пять населенных пунктов Белгородской области.
Власти Белгородской области заявили об атаках с применением украинских беспилотников на пять населенных пунктов. Губернатор региона, Вячеслав Гладков, сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал.
Гладков также детализировал последствия атак. В частности, в селе Коновалово зафиксировано попадание беспилотника в частный дом.
В селе Тишанка произошла детонация FPV-дрона, повлекшая за собой повреждения жилого дома, ворот и находящегося во дворе автомобиля.
В селе Шелаево осколками дрона был поврежден легковой автомобиль.
Ранее, 21 февраля, губернатор Гладков сообщил о выделении 3 миллиардов рублей из бюджета для поддержки и восстановления предприятий Белгородской области, пострадавших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.
Данная мера является частью правительственной программы помощи региону.
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