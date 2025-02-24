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Ситуация в Белгороде: ВСУ атаковали пять населенных пунктов

1:10
Силовые структуры » Военные новости

Беспилотники украинской армии атаковали пять населенных пунктов Белгородской области.

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Власти Белгородской области заявили об атаках с применением украинских беспилотников на пять населенных пунктов. Губернатор региона, Вячеслав Гладков, сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал.

Гладков также детализировал последствия атак. В частности, в селе Коновалово зафиксировано попадание беспилотника в частный дом.

В селе Тишанка произошла детонация FPV-дрона, повлекшая за собой повреждения жилого дома, ворот и находящегося во дворе автомобиля.

В селе Шелаево осколками дрона был поврежден легковой автомобиль.

Ранее, 21 февраля, губернатор Гладков сообщил о выделении 3 миллиардов рублей из бюджета для поддержки и восстановления предприятий Белгородской области, пострадавших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Данная мера является частью правительственной программы помощи региону.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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