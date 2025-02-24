Удар "Искандером" в Кривом Роге: появились кадры уничтожения штаба ВСУ

Удар "Искандера" по пункту дислокации ВСУ и иностранных инструкторов попал на видео.
В Кривом Роге Вооруженные силы России поздно вечером 22 февраля поразили пункт размещения украинской армии и иностранных наемников.
Появились кадры момента удара. Видео, снятое камерой наружного наблюдения, зафиксировало яркую вспышку и громкий взрыв.
Уточняется, что российские войска использовали для атаки оперативно-тактический комплекс (ОТРК) "Искандер-М".
Согласно данным, целью удара, предположительно нанесенного российским ОТРК "Искандер-М", были объекты, используемые для размещения штаба, проведения совещаний и отдыха личного состава украинской армии, а также групп иностранных военных советников.
Ранее сообщалось, что под Одессой ударом "Искандера" был поврежден важный для украинской армии мост через Днестровский лиман.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.