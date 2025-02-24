Удар "Искандером" в Кривом Роге: появились кадры уничтожения штаба ВСУ

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Удар "Искандера" по пункту дислокации ВСУ и иностранных инструкторов попал на видео.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

В Кривом Роге Вооруженные силы России поздно вечером 22 февраля поразили пункт размещения украинской армии и иностранных наемников.

Появились кадры момента удара. Видео, снятое камерой наружного наблюдения, зафиксировало яркую вспышку и громкий взрыв.

Уточняется, что российские войска использовали для атаки оперативно-тактический комплекс (ОТРК) "Искандер-М".

Согласно данным, целью удара, предположительно нанесенного российским ОТРК "Искандер-М", были объекты, используемые для размещения штаба, проведения совещаний и отдыха личного состава украинской армии, а также групп иностранных военных советников.

Ранее сообщалось, что под Одессой ударом "Искандера" был поврежден важный для украинской армии мост через Днестровский лиман.

