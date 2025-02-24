Рязанская область под ударом: БПЛА атаковали, на НПЗ пожар

Беспилотники ВСУ атаковали Рязанскую область, в районе НПЗ начался пожар.
В рязанской области Вооружённые силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарат атаковали нефтеперерабатывающий завод.
Местные жители сообщают о нескольких взрывах. В настоящее время задействованы системы противовоздушной обороны (ПВО).
По предварительной информации, в районе нефтеперерабатывающего завода возник пожар.
На месте происшествия работают экстренные службы. Официальной информации об инциденте пока не поступало.
Это далеко не первая попытка атаки на Рязанский НПЗ. В ночь на 24 января 2025 года предприятие уже подвергалось удару 12 беспилотников, что также привело к пожару на территории завода.
По информации, прошлой ночью российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 20 украинских беспилотников над регионами Российской Федерации.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.