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Рязанская область под ударом: БПЛА атаковали, на НПЗ пожар

ВСУ атаковали Рязанскую область: Пожар на нефтеперерабатывающем заводе
1:03
Силовые структуры » Военные новости

Беспилотники ВСУ атаковали Рязанскую область, в районе НПЗ начался пожар.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Фото: armyinform.com.ua by Army.com.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2

В рязанской области Вооружённые силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарат атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Местные жители сообщают о нескольких взрывах. В настоящее время задействованы системы противовоздушной обороны (ПВО).

По предварительной информации, в районе нефтеперерабатывающего завода возник пожар.

На месте происшествия работают экстренные службы. Официальной информации об инциденте пока не поступало.


Это далеко не первая попытка атаки на Рязанский НПЗ. В ночь на 24 января 2025 года предприятие уже подвергалось удару 12 беспилотников, что также привело к пожару на территории завода.

По информации, прошлой ночью российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 20 украинских беспилотников над регионами Российской Федерации.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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