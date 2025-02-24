Обмен территориями: Зеленский хочет обменять часть Курской области на украинские земли

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Зеленский сообщил о возможности обмена Курской области на другие территории.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

Владимир Зеленский заявил о возможности обмена части Курской области, находящейся под контролем украинской армии, на другие территории.

Данное заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной планам Украины на 2025 год.

В настоящее время под контролем Вооруженных сил Украины находится менее 500 квадратных километров российской территории в районе города Суджа.

Однако Владимир Зеленский не уточнил, какие именно территории он имеет в виду для обмена на контролируемую украинскими войсками часть Курской области.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о пересечении ВС РФ границы Курской области и выходе на территорию Украины.

До этого сообщалось, что за всё время боёв в Курской области украинская армия лишились более 62 850 солдат, 376 танков, 288 БМП, 239 бронетранспортёров, 1991 бронированных машин, 2143 автомобилей, 467 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня.