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Обмен территориями: Зеленский хочет обменять часть Курской области на украинские земли

1:24
Силовые структуры » Военные новости

Зеленский сообщил о возможности обмена Курской области на другие территории.

Совещание владимира зеленского
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Совещание владимира зеленского

Владимир Зеленский заявил о возможности обмена части Курской области, находящейся под контролем украинской армии, на другие территории.

Данное заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной планам Украины на 2025 год.

В настоящее время под контролем Вооруженных сил Украины находится менее 500 квадратных километров российской территории в районе города Суджа.

Однако Владимир Зеленский не уточнил, какие именно территории он имеет в виду для обмена на контролируемую украинскими войсками часть Курской области.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о пересечении ВС РФ границы Курской области и выходе на территорию Украины.

До этого сообщалось, что за всё время боёв в Курской области украинская армия лишились более 62 850 солдат, 376 танков, 288 БМП, 239 бронетранспортёров, 1991 бронированных машин, 2143 автомобилей, 467 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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