В Курской области власти оценили масштабы разрушений от обстрелов ВСУ

Разрушенные дома и жилищные сертификаты: Как Курская область справляется с последствиями обстрелов ВСУ

2:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Курской области, приграничном регионе, регулярно подвергающемся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), подвели первые итоги заочной оценки ущерба, нанесенного атаками.

Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ТЦ "Князь Владимир"

Данные были озвучены временно исполняющим обязанности заместителя губернатора области Владимиром Базаровым, об этом пишет ТАСС.

Необходимость в проведении заочной оценки возникла в связи с тем, что ряд населенных пунктов, расположенных в так называемой "серой зоне", оказались практически недоступными для работы оценочных комиссий из-за близости к зоне боевых действий и сохраняющейся напряженной обстановки.

"Серой зоной" принято называть территории, находящиеся между позициями противоборствующих сторон, где особенно высок риск обстрелов и столкновений.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, проведение заочной оценки стало возможным благодаря использованию фото- и видеофиксации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации.

Такой подход позволил оценить степень разрушений в тех населенных пунктах, где жители не получили право на бескомиссионное получение жилищных сертификатов, и куда, по соображениям безопасности, не могут выехать специалисты.

В результате проведенной работы в Кореневском районе Курской области были выявлены 24 дома, полностью разрушенных в результате обстрелов ВСУ. Согласно заключению экспертов, эти строения не подлежат восстановлению.

Ситуация в приграничных районах Курской области остается напряженной с 6 августа 2024 года, когда активизировались боевые действия с участием ВСУ. Ранее сообщалось, что в общей сложности в 158 населенных пунктах региона зафиксированы разрушения различной степени тяжести, при этом, по меньшей мере, в 16 из них имеются дома, полностью или частично разрушенные.

Несмотря на предпринимаемые усилия, ситуация в приграничных районах остается сложной. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, что создает угрозу для жизни и здоровья мирных граждан. Восстановление разрушенной инфраструктуры требует значительных финансовых и материальных ресурсов.