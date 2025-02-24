В Курской области власти оценили масштабы разрушений от обстрелов ВСУ

В Курской области, приграничном регионе, регулярно подвергающемся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), подвели первые итоги заочной оценки ущерба, нанесенного атаками.
Данные были озвучены временно исполняющим обязанности заместителя губернатора области Владимиром Базаровым, об этом пишет ТАСС.
Необходимость в проведении заочной оценки возникла в связи с тем, что ряд населенных пунктов, расположенных в так называемой "серой зоне", оказались практически недоступными для работы оценочных комиссий из-за близости к зоне боевых действий и сохраняющейся напряженной обстановки.
"Серой зоной" принято называть территории, находящиеся между позициями противоборствующих сторон, где особенно высок риск обстрелов и столкновений.
По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, проведение заочной оценки стало возможным благодаря использованию фото- и видеофиксации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации.
Такой подход позволил оценить степень разрушений в тех населенных пунктах, где жители не получили право на бескомиссионное получение жилищных сертификатов, и куда, по соображениям безопасности, не могут выехать специалисты.
В результате проведенной работы в Кореневском районе Курской области были выявлены 24 дома, полностью разрушенных в результате обстрелов ВСУ. Согласно заключению экспертов, эти строения не подлежат восстановлению.
Ситуация в приграничных районах Курской области остается напряженной с 6 августа 2024 года, когда активизировались боевые действия с участием ВСУ. Ранее сообщалось, что в общей сложности в 158 населенных пунктах региона зафиксированы разрушения различной степени тяжести, при этом, по меньшей мере, в 16 из них имеются дома, полностью или частично разрушенные.
Несмотря на предпринимаемые усилия, ситуация в приграничных районах остается сложной. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, что создает угрозу для жизни и здоровья мирных граждан. Восстановление разрушенной инфраструктуры требует значительных финансовых и материальных ресурсов.
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