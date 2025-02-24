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Курская область: ВСУ несут серьезные потери в ходе боевых действий

Бои в Курской области: ВСУ несут крупные потери
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия выходит наперерез главному пути ВСУ в Курскую область, что может стать причиной окружения всей украинской группировки на российской территории.

НАТО армия
Фото: commons.wikimedia.org by Master Sgt. Mark Olsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
НАТО армия

В Курской области военнослужащие украинской армии несут огромные потери, проинформировал источник ТАСС.

Военное руководство Украины признало, что такие действия привели к серьезным потерям элитных подразделений, отметили источники.

Российские силовые ведомства сообщают об изменении ситуации, Сумская область, по их данным, становится новой зоной активных боевых действий.

Утром 24 февраля расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" из группировки войск "Север" ликвидировал танк Вооруженных сил Украины, пытавшийся занять огневую позицию.

Ночью российские десантники продолжили наступление на украинские позиции у села Свердликово.

По данным военкоров, бойцы рязанского 119-го полка ВДВ ликвидировали несколько вражеских позиций.

ВСУ в свою очередь стягивают в регион системы ПВО С-300 для защиты от авиаударов.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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