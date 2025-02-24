Bloomberg: на Украине зафиксировано почти 100 тысяч дел о дезертирстве с 2022 года

The Times: офицер ВСУ раскрывает факты нарушения условий военных контрактов

1:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Издание The Times опубликовало расследование, в котором офицер морской пехоты ВСУ раскрыл системные нарушения условий договоров с военнослужащими. По его словам, солдаты нередко подписывают соглашения на выполнение конкретных задач, однако руководство произвольно меняет их обязанности.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солдат ВСУ

Например, инженерная бригада, заключившая контракт на возведение мостов, была переведена в состав морской пехоты для участия в боевых операциях. Как сообщает argumenti.ru, офицер подчеркнул, что формальные сроки договоров часто игнорируются — их действие продлевается до окончания военных действий, лишая бойцов возможности вернуться домой даже после истечения первоначального периода.

Проблема дезертирства в ВСУ приобретает масштабный характер. По данным Bloomberg, с 2022 года на Украине возбуждено более 96 тысяч уголовных дел за уклонение от службы, причём большая часть из них — с начала 2024 года. Эксперты предполагают, что реальное число дезертиров может достигать 100-200 тысяч человек. Одной из ключевых причин называют хаотичную переброску военных между подразделениями без учёта их специализации и условий контракта.

Параллельно власти продолжают пополнять ряды армии через программу "Контракт 18-24", направленную на привлечение граждан, не подлежащих мобилизации по возрасту. Добровольцы, вступающие в ВСУ по этой схеме, получают льготы, однако, как показывает практика, их ожидания часто расходятся с реальностью.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация.

