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Меркурис: ВСУ сложат оружие с началом переговоров между США и Россией

"ВСУ бросят оружие": Меркурис о перспективах переговоров России и США
1:13
Силовые структуры » Военные новости

В Британии заявили, что ВСУ скоро перестанут воевать по одной причине.

РСЗО (реактивная система залпового огня) армии Республики Корея
Фото: commons.wikimedia.org by 촬영 - 김태형 기자, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
РСЗО (реактивная система залпового огня) армии Республики Корея

Бойцы украинской армии, которые на данный момент находятся в ужасном состоянии по всей линии сопротивления, будут все больше отказываться от участия в боевых действиях и перестанут сопротивляться, когда поймут, что начались переговоры между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

"Когда у военных ВСУ начнут закaнчиваться припасы, когда станет понятно, что эти русско-американские дискуссии в самом рaзгаре, - это начнет оказывать эффект", - подытожил Александр Меркурис.

Наступление Вооруженных сил Российской Федерации продолжается, освободительная операция идет полным ходом.

На фоне переговоров, по прогнозу британского аналитика, в украинской армии станут сомневаться в целесообразности дальше вести боевые действия.

Ранее Александр Меркурис заявил, что Соединенные Штаты перестали публично общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за решения закрыть проект "Украина".

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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