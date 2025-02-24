Меркурис: ВСУ сложат оружие с началом переговоров между США и Россией

"ВСУ бросят оружие": Меркурис о перспективах переговоров России и США

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Британии заявили, что ВСУ скоро перестанут воевать по одной причине.

Фото: commons.wikimedia.org by 촬영 - 김태형 기자, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ РСЗО (реактивная система залпового огня) армии Республики Корея

Бойцы украинской армии, которые на данный момент находятся в ужасном состоянии по всей линии сопротивления, будут все больше отказываться от участия в боевых действиях и перестанут сопротивляться, когда поймут, что начались переговоры между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

"Когда у военных ВСУ начнут закaнчиваться припасы, когда станет понятно, что эти русско-американские дискуссии в самом рaзгаре, - это начнет оказывать эффект", - подытожил Александр Меркурис.

Наступление Вооруженных сил Российской Федерации продолжается, освободительная операция идет полным ходом.

На фоне переговоров, по прогнозу британского аналитика, в украинской армии станут сомневаться в целесообразности дальше вести боевые действия.

Ранее Александр Меркурис заявил, что Соединенные Штаты перестали публично общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за решения закрыть проект "Украина".