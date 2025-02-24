В Британии заявили, что ВСУ скоро перестанут воевать по одной причине.
Бойцы украинской армии, которые на данный момент находятся в ужасном состоянии по всей линии сопротивления, будут все больше отказываться от участия в боевых действиях и перестанут сопротивляться, когда поймут, что начались переговоры между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.
Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Когда у военных ВСУ начнут закaнчиваться припасы, когда станет понятно, что эти русско-американские дискуссии в самом рaзгаре, - это начнет оказывать эффект", - подытожил Александр Меркурис.
Наступление Вооруженных сил Российской Федерации продолжается, освободительная операция идет полным ходом.
На фоне переговоров, по прогнозу британского аналитика, в украинской армии станут сомневаться в целесообразности дальше вести боевые действия.
Ранее Александр Меркурис заявил, что Соединенные Штаты перестали публично общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за решения закрыть проект "Украина".
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