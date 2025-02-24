Армия РФ пересекла границу Курской и Сумской областей ещё на двух участках

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Российская армия пересекла границу Курской и Сумской областей ещё на двух участках.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Как сообщает военкор Юрий Кулько, уссурийский десант 83-й бригады, освободивший посёлок Николаево-Дарьино, вышел на украинскую территорию и продвигается в Сумской области в районе приграничного села Журавка. Занята северная часть населённика. Идут тяжёлые бои, ВСУ подтягивают резервы.

Второй участок находится восточнее. Армия РФ развивает успех после освобождения н. п. Свердликово и зашла на территорию Сумщины в сторону Басовки. Идут бои у Новенького.

Враг активно контратакует на обоих участках, понимая, что их гарнизон в Судже окажется без логистики, как только будет перерезана дорога Юнаковка — Суджа.