Российская армия пересекла границу Курской и Сумской областей ещё на двух участках.
Как сообщает военкор Юрий Кулько, уссурийский десант 83-й бригады, освободивший посёлок Николаево-Дарьино, вышел на украинскую территорию и продвигается в Сумской области в районе приграничного села Журавка. Занята северная часть населённика. Идут тяжёлые бои, ВСУ подтягивают резервы.
Второй участок находится восточнее. Армия РФ развивает успех после освобождения н. п. Свердликово и зашла на территорию Сумщины в сторону Басовки. Идут бои у Новенького.
Враг активно контратакует на обоих участках, понимая, что их гарнизон в Судже окажется без логистики, как только будет перерезана дорога Юнаковка — Суджа.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.