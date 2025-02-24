СВО не остановить? Лавров назвал главное условие прекращения спецоперации

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия прекратит специальную операцию, только когда уидит, что переговоры дали результат.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лавров

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, должна быть "железобетонная" договоренность о том, что Украина не вступит в НАТО.

А значит, цели СВО, озвученные Путиным, будут достигаться военным путём до тех пор, пока до ЕС и Киева не дойдёт, что другой вариант невозможен.

Их такой ультиматум не устроит — будут огрызаться и далее. Новый канцлер Германии с вероятностью в 90 процентов передаст ВСУ дальнобойные ракеты, а это новый виток эскалации. Как ответит Россия — большой вопрос. Опция ядерного сдерживания по-прежнему доступна, хотя и маловероятна.

США будут соскакивать с конфликта и толкнут Киев в объятия Европы. Как ЕС справятся со снабжением Украины — большой вопрос.