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В США рассказали о чистках Трампа в руководстве Пентагона

1:55
Силовые структуры » Военные новости

Президент США Дональд Трамп проводит чистку военного руководства на фоне планов глубокой реформы Пентагона, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О последней отставке они рассказывают в новом материале, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Пентагон
Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пентагон

Президент США Дональд Трамп уволил генерала ВВС Чарльза Брауна-младший, который занимал должность председателя Объединенного комитета начальников штабов, объявив о намерении назначить на его место генерал-лейтенанта ВВС в отставке Джона Кейна.

"Генерал Кейн — опытный пилот, эксперт по национальной безопасности, успешный предприниматель и боец со значительным опытом межведомственных и специальных операций", — написал Трамп о своем решении.

Выбор сочли необычным, поскольку Кейн не занимал должностей ни заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, ни начальника штаба сухопутных войск, ни начальника военно-морских операций, ни начальника штаба военно-воздушных сил, ни коменданта корпуса морской пехоты, ни начальника космических операций, ни командующего единого или специального боевого командования, что обычно исключало бы его из списка кандидатов на пост председателя Объединенного командования.

В рамках того, что было названо более широкой чисткой руководства, было подтверждено, что заместитель начальника штаба ВВС Джеймс Слайф, начальник военно-морских операций адмирал Лиза Франкетти и генеральный прокурор армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил — все они должны быть заменены.

Ожидаются дальнейшие замены фигур в руководстве, и в отчетах указывается, что в Пентагоне планируется глубокая реформа, направленная на повышение эффективности и сокращение бюрократии.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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