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Зеленский согласился стать лидером анти-трамповской коалиции за финансирование войны

Силовые структуры » Военные новости

Владимир Зеленский уже согласился стать лидером анти-трамповской коалиции за финансирование от Европы военных действий на Украине за 40 млрд евро в год.

Украинский президент Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский президент Владимир Зеленский

Об этом сообщает Telegram-канал "Картель".

Некоторые лидеры Евросоюза ему обещали эти деньги дать. Правда, необходимо учесть, что они пока это только обещали.

Если между сторонами заключён договор, значит конфронтация с трампистами будет усиливаться, СВО продолжится, мобилизация на Украине усилится, а риск того, что эскалация произойдёт уже совсем скоро — увеличился. По всей вероятности, глобалисты спровоцируют её к концу года.

Для Украины выбран сценарий камикадзе до абсолютного развала ради интересов глобалистов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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