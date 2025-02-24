Владимир Зеленский уже согласился стать лидером анти-трамповской коалиции за финансирование от Европы военных действий на Украине за 40 млрд евро в год.
Об этом сообщает Telegram-канал "Картель".
Некоторые лидеры Евросоюза ему обещали эти деньги дать. Правда, необходимо учесть, что они пока это только обещали.
Если между сторонами заключён договор, значит конфронтация с трампистами будет усиливаться, СВО продолжится, мобилизация на Украине усилится, а риск того, что эскалация произойдёт уже совсем скоро — увеличился. По всей вероятности, глобалисты спровоцируют её к концу года.
Для Украины выбран сценарий камикадзе до абсолютного развала ради интересов глобалистов.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.