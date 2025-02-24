ВС РФ освободили Улаклы и ликвидировали "карман" на Кураховском направлении

Операция под Курахово: Пушилин заявил об успехе российских войск и освобождении Улаклы

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска ликвидировали карман на Курахово-Новоселовском направлении.

Фото: commons.wikimedia.org by Master Sgt. Mark Olsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ НАТО армия

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала “Россия 24”, что Вооруженные силы России уничтожили "карман" на Курахово-Новоселовском направлении и освободили от украинской армии населенный пункт Улаклы.

По информации главы, освобождение Улаклы создает возможности для дальнейшего продвижения российской армии, включая направление на Константинополь.

Пушилин отметил, что украинская армия предпринимает безуспешные попытки контратаковать российские подразделения в районе Красноармейска.

Пушилин подчеркнул, что подобные операции создают благоприятные условия для освобождения других населенных пунктов и усиливают позиции российских войск на передовой.

Об освобождении населенного пункта Улаклы Мининистерсво обороны России проинформировало накануне. Это село в шести километрах к западу от Курахово.