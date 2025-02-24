Российские войска уничтожили плавсредства ВСУ благодаря сопротивлению

Сопротивление помогло: ВС РФ уничтожили плавсредства ВСУ в Херсоне

Пять плавсредств ВСУ уничтожили благодаря информации от сопротивления в Херсоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Благодаря координатам, переданным движением сопротивления "Русский Херсон", Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали пять плавательных средств украинской армии.

Сообщается, что по переданным координатам также были уничтожены пункты управления беспилотных летательных аппаратов, автомобили, антенны Starlink и поражена живая сила украинской армии.

Движение сопротивления "Русский Херсон" продолжает свою деятельность, направленную на борьбу с Вооруженными силами Украины и выявление мест дислокации украинских подразделений.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что Вооруженные силы России наступает по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной венной операции.