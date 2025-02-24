Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Волкова объяснила, почему больше не будет показывать внуков
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Свои зубы или всё-таки виниры? Стоматолог раскрыл правду об улыбке Ольги Бузовой
Операция под Курахово: Пушилин заявил об успехе российских войск и освобождении Улаклы
Обратные отжимания vs. классические: зачем они нужны, в чём разница и как выполнять правильно
Певицу Наргиз требуют признать иноагентом
Михаил Галустян отреагировал на санкции Евросоюза: нечем крыть
Секреты парикмахеров: как усмирить волосы с помощью фольги и забыть о статике
Где найти сказку всего в часе от Лондона? Туристы делятся местом, которое завораживает атмосферой

Российские войска уничтожили плавсредства ВСУ благодаря сопротивлению

Сопротивление помогло: ВС РФ уничтожили плавсредства ВСУ в Херсоне
Силовые структуры » Военные новости

Пять плавсредств ВСУ уничтожили благодаря информации от сопротивления в Херсоне.

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Благодаря координатам, переданным движением сопротивления "Русский Херсон", Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали пять плавательных средств украинской армии.

Сообщается, что по переданным координатам также были уничтожены пункты управления беспилотных летательных аппаратов, автомобили, антенны Starlink и поражена живая сила украинской армии.

Движение сопротивления "Русский Херсон" продолжает свою деятельность, направленную на борьбу с Вооруженными силами Украины и выявление мест дислокации украинских подразделений.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что Вооруженные силы России наступает по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной венной операции.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пугачёва набросилась на официантку в израильском кафе: для неё не нашлось места
Российский шоу-бизнес
Пугачёва набросилась на официантку в израильском кафе: для неё не нашлось места Аудио 
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Садоводство, цветоводство
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Подвиг Михаила Туганова: как в 1941-м казаки-кавалеристы нанесли фашистам контрудар под Москвой Анжела Якубовская Будущий канцлер ФРГ Мерц хочет независимости от США, но не получится Любовь Степушова 8000 метров к победе: новый российский УТС-800 раскрывает секреты подготовки пилотов Дмитрий Плотников
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Последние материалы
Актриса Волкова объяснила, почему больше не будет показывать внуков
Подвиг Михаила Туганова: как в 1941-м казаки-кавалеристы нанесли фашистам контрудар под Москвой
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Свои зубы или всё-таки виниры? Стоматолог раскрыл правду об улыбке Ольги Бузовой
Операция под Курахово: Пушилин заявил об успехе российских войск и освобождении Улаклы
Обратные отжимания vs. классические: зачем они нужны, в чём разница и как выполнять правильно
Певицу Наргиз требуют признать иноагентом
Михаил Галустян отреагировал на санкции Евросоюза: нечем крыть
Секреты парикмахеров: как усмирить волосы с помощью фольги и забыть о статике
Где найти сказку всего в часе от Лондона? Туристы делятся местом, которое завораживает атмосферой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.