Под Одессой уничтожен навигационный центр Военно-морских сил Украины

Потери ВМС Украины: Под Одессой уничтожен навигационный центр

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВС РФ поразили навигационный центр Военно-морских сил Украины.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/ by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ "Солнцепек"

Российские войска атаковали объекты ВМС Украины в Одесской области, используя беспилотный летательный аппарат "Герань".

В ходе атак российские военнослужащие ликвидировали два грузовика, оснащенных системой спутниковой связи, а также уничтожены минимум пятеро военнослужащих Госпогранслужбы Украины и технических специалистов ВМС страны

Отмечается, что в результате были поражены ремонтные базы, а также был нанесен урон живой силе противника.

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