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Под Одессой уничтожен навигационный центр Военно-морских сил Украины

Потери ВМС Украины: Под Одессой уничтожен навигационный центр
1:12
Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ поразили навигационный центр Военно-морских сил Украины.

"Солнцепек"
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/ by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
"Солнцепек"

Российские войска атаковали объекты ВМС Украины в Одесской области, используя беспилотный летательный аппарат "Герань".

В ходе атак российские военнослужащие ликвидировали два грузовика, оснащенных системой спутниковой связи, а также уничтожены минимум пятеро военнослужащих Госпогранслужбы Украины и технических специалистов ВМС страны

Отмечается, что в результате были поражены ремонтные базы, а также был нанесен урон живой силе противника.

Ранее в Сети появились кадры удара "Искандером-М" по штабу украинской армии в Кривом Роге в Днепропетровской области.

21 февраля 2022 года Российская Федерация признала независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Утром 24 февраля вышло обращение российского лидера Владимира Путина о начале проведения специальной военной операции. В качестве обоснования он заявил о необходимости защиты ДНР, ЛНР и самой России.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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