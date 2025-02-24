Под Одессой уничтожен навигационный центр Военно-морских сил Украины

ВС РФ поразили навигационный центр Военно-морских сил Украины.
Российские войска атаковали объекты ВМС Украины в Одесской области, используя беспилотный летательный аппарат "Герань".
В ходе атак российские военнослужащие ликвидировали два грузовика, оснащенных системой спутниковой связи, а также уничтожены минимум пятеро военнослужащих Госпогранслужбы Украины и технических специалистов ВМС страны
Отмечается, что в результате были поражены ремонтные базы, а также был нанесен урон живой силе противника.
Ранее в Сети появились кадры удара "Искандером-М" по штабу украинской армии в Кривом Роге в Днепропетровской области.
21 февраля 2022 года Российская Федерация признала независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Утром 24 февраля вышло обращение российского лидера Владимира Путина о начале проведения специальной военной операции. В качестве обоснования он заявил о необходимости защиты ДНР, ЛНР и самой России.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.