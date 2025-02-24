ВКС России ударили авиабомбой по зданию, где находился замкомандира бригады ВСУ.
23 февраля ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в селе Комар Донецкой Народной Республики.
Удар вызвал детонацию 155-мм снарядов, хранившихся в укрытии. В результате было разрушено здание, в котором находились укрепленные огневые позиции и пункт управления украинской армии.
На момент удара в помещении находились военные из 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинской армии. Среди них был замкомандира бригады, который занимался координацией операций в этом районе.
Превращены в металлолом пара имевших бронирование Toyota Land Cruiser 79. Произошла детонация боеприпасов, хранившихся в грузовике Renault Kerax 440, выведен из строя мобильный пункт связи с системой Harris RF-7800W.
Удар по ВОП не ограничился лишь уничтожением личного состава и техники. Местные жители сообщают о значительных перебоях в работе средств связи в районе поражения.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.