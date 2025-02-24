Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ВС РФ

ВСУ понесли потери: Российский удар уничтожил замкомандира бригады

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВКС России ударили авиабомбой по зданию, где находился замкомандира бригады ВСУ.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дозаправка в воздухе Су-34 47-го смешанного авиационного полка во время лётно-тактических учений в Бутурлиновке

23 февраля ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в селе Комар Донецкой Народной Республики.

Удар вызвал детонацию 155-мм снарядов, хранившихся в укрытии. В результате было разрушено здание, в котором находились укрепленные огневые позиции и пункт управления украинской армии.

На момент удара в помещении находились военные из 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинской армии. Среди них был замкомандира бригады, который занимался координацией операций в этом районе.

Превращены в металлолом пара имевших бронирование Toyota Land Cruiser 79. Произошла детонация боеприпасов, хранившихся в грузовике Renault Kerax 440, выведен из строя мобильный пункт связи с системой Harris RF-7800W.

Удар по ВОП не ограничился лишь уничтожением личного состава и техники. Местные жители сообщают о значительных перебоях в работе средств связи в районе поражения.