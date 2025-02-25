Мир — ключ к разгадке: политолог Ищенко об успехах РФ на Украине

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Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко в интервью изданию "Военное дело" поделился своим видением текущей ситуации вокруг украинского конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Он ответил на вопросы, касающиеся итогов трех лет с начала специальной военной операции, а также высказал мнение о будущем украинского руководства и возможностях урегулирования кризиса.

На вопрос о достижениях России за этот период Ищенко отметил, что процесс идет в нужном направлении, хотя и не без сложностей. Однако, по его словам, окончательные выводы можно будет сделать только после завершения конфликта. Он подчеркнул, что именно условия мирного соглашения станут определяющим фактором в оценке успехов России.

Говоря о судьбе Владимира Зеленского и его окружения, политолог заявил, что не видит для них перспектив. При этом он уточнил, что технические аспекты их дальнейшей судьбы его не интересуют.

Отвечая на вопрос о возможных переговорщиках со стороны Украины, Ищенко выразил скептицизм. Он указал, что на данный момент в стране и за ее пределами нет политических деятелей, которые одновременно пользовались бы достаточной поддержкой внутри Украины и соответствовали бы интересам России. По его мнению, назначение марионеточной фигуры не имеет принципиального значения, так как это не решит ключевых проблем.

Ищенко считает, что только мирное соглашение сможет расставить все точки над "i" и определить реальные достижения России в рамках украинского конфликта.