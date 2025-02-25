В США посмеялись над требованием Зеленского дать ему ядерное оружие

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Вашингтон посмеялся над требованием бывшего президента Украины Владимира Зеленского дать ему ядерное оружие

Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ядерный взрыв

Государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что он не думает, что кто-то посчитает серьёзным предложением со стороны Киева.

"Не думаю, что оснащение их ядерным оружием является решением проблемы", — подчеркнул он.

Рубио уточнил, что не слышал, чтобы Зеленский про это говорил, однако при этом думает, что это "нереалистичное требование", подчеркнув, что в мире "нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше".

▪️Раньше Кит Келлог оценил шанс возврата Украине ядерного оружия: "Где-то между мизерным и нулевым".