В США посмеялись над требованием Зеленского дать ему ядерное оружие

Вашингтон посмеялся над требованием бывшего президента Украины Владимира Зеленского дать ему ядерное оружие
Государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что он не думает, что кто-то посчитает серьёзным предложением со стороны Киева.
"Не думаю, что оснащение их ядерным оружием является решением проблемы", — подчеркнул он.
Рубио уточнил, что не слышал, чтобы Зеленский про это говорил, однако при этом думает, что это "нереалистичное требование", подчеркнув, что в мире "нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше".
▪️Раньше Кит Келлог оценил шанс возврата Украине ядерного оружия: "Где-то между мизерным и нулевым".
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