Сигнал тревоги — сирены воздушной тревоги включили в Киеве

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области Украины была объявлена воздушная тревога в 22.38 мск. Ранее тревога действовала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях, где она продолжает действовать.

Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ майдан

Удары по украинской инфраструктуре со стороны Вооруженных сил РФ начались 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с Вооруженными силами Украины не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.