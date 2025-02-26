Кубань под ударом: ВСУ атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае

Обломки БПЛА повредили дома, власти выясняют обстоятельства атаки

2:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Краснодарском крае вновь зафиксирована попытка атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, подчеркнув, что целью удара стали гражданские объекты.

Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский беспилотник

По словам главы региона, в результате атаки повреждения получили жилые дома в нескольких муниципалитетах. К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирного населения.

Наибольшие повреждения зафиксированы в станице Старотитаровской Темрюкского района, где в одном из частных домовладений выбило стекла. В поселке Стрелка того же района повреждена крыша жилого дома. В городе Туапсе также пострадал частный дом, в котором возник пожар. Оперативные службы оперативно ликвидировали возгорание.

В районе Анапы, в селе Джигинка, обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали рядом с частным домовладением, повредив хозяйственную постройку.

Губернатор Кондратьев поручил главам затронутых муниципалитетов немедленно приступить к оказанию помощи жителям в восстановлении поврежденного имущества.

Данный инцидент вызвал серьезную обеспокоенность среди жителей Краснодарского края. Участившиеся попытки атак на гражданские объекты, безусловно, усиливают напряженность в регионе.

Власти Краснодарского края предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и защиты объектов критической инфраструктуры.

Несмотря на предпринимаемые меры, угроза атак с использованием беспилотников сохраняется, что требует постоянного повышения бдительности и совершенствования систем ПВО.

Власти Краснодарского края продолжают мониторинг ситуации и координируют действия с федеральными ведомствами для обеспечения безопасности жителей региона.

Жителям Краснодарского края рекомендуется сохранять спокойствие и следовать рекомендациям официальных органов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.