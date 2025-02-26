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SHOT: Несколько взрывов произошла над Туапсе

Ночная тревога в Туапсе: над городом раздаются взрывы, аэропорт Сочи ввел ограничения
1:11
Силовые структуры

Ночью над Туапсе раздалась серия взрывов, встревожившая местных жителей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, взрывы начались примерно в 01:30 по московскому времени и продолжаются до сих пор. По словам очевидцев, было слышно от 8 до 10 громких звуков.

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Фото: armyinform.com.ua by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Официальной информации о причинах и последствиях взрывов на данный момент нет. Власти и экстренные службы пока не прокомментировали ситуацию.

Вскоре после первых сообщений о взрывах, аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Причины ограничений в Росавиации не уточнили, ограничившись формулировкой "в целях безопасности".

Связь между взрывами в Туапсе и ограничениями в аэропорту Сочи пока не подтверждена, но исключать ее нельзя.

Напомним, что 26 февраля также поступали сообщения о взрывах в районе Анапы.

Отсутствие официальной информации порождает слухи и домыслы. Жители Туапсе выражают обеспокоенность и требуют разъяснений от властей. Ситуация остается напряженной.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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