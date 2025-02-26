SHOT: Несколько взрывов произошла над Туапсе

Ночью над Туапсе раздалась серия взрывов, встревожившая местных жителей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, взрывы начались примерно в 01:30 по московскому времени и продолжаются до сих пор. По словам очевидцев, было слышно от 8 до 10 громких звуков.
Официальной информации о причинах и последствиях взрывов на данный момент нет. Власти и экстренные службы пока не прокомментировали ситуацию.
Вскоре после первых сообщений о взрывах, аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Причины ограничений в Росавиации не уточнили, ограничившись формулировкой "в целях безопасности".
Связь между взрывами в Туапсе и ограничениями в аэропорту Сочи пока не подтверждена, но исключать ее нельзя.
Напомним, что 26 февраля также поступали сообщения о взрывах в районе Анапы.
Отсутствие официальной информации порождает слухи и домыслы. Жители Туапсе выражают обеспокоенность и требуют разъяснений от властей. Ситуация остается напряженной.
Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.