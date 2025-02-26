Кладбище бронетехники: Российские дроны доминируют на дороге смерти под Суджей

Дорога смерти для ВСУ: Российские дроны устроили кладбище техники под Суджей

Российские военнослужащие, активно применяя боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сумели создать настоящее кладбище бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дороге, ведущей к оккупированному населенному пункту Суджа. Об этом сообщает Telegram-канал "Осведомитель", публикуя видеоролик, демонстрирующий печальную картину.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВС РФ в Угледаре

На кадрах отчетливо видна трасса, обе стороны которой усеяны разбитыми и обгоревшими остовами разнообразных бронемашин и пикапов, ранее использовавшихся украинскими войсками.

Ранее, в подконтрольных Киеву СМИ, эта автодорога получила мрачное название "дорога смерти" из-за того, что она полностью простреливается российской артиллерией. Теперь же ситуация для ВСУ ухудшилась в разы.

Помимо артиллерийского огня, украинские подразделения столкнулись с массированным применением российских дронов, что привело к колоссальным потерям в технике и серьезно затруднило снабжение группировки в данном районе.

По сути, "дорога смерти" превратилась в ловушку, где каждый километр таит смертельную опасность для украинской техники и личного состава. Российские БПЛА методично выявляют и уничтожают вражеские цели, лишая ВСУ возможности эффективно маневрировать и снабжать свои подразделения.