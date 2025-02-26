Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Рене Зеллвегер объяснила, почему не собирается выходить замуж
Новые стандарты: как Евросоюз реагирует на рост интернет-покупок
Подоляка: Информации о подготовке ВСУ к выходу из Курской области нет
Замените лаванду этим цветком, и бабочки слетятся в ваш сад
Коммунист потребовал убрать мемориальную доску погибшим бойцам на СВО в Тобольске
Мошки и грибковые заболевания? Эти способы помогут избавиться от них навсегда
Собака смотрит и молчит? Возможно, она понимает вас лучше, чем ваш психолог
Ночная тревога в Туапсе: над городом раздаются взрывы, аэропорт Сочи ввел ограничения
Дети с аутизмом видят мир иначе: эти сигналы должны вас насторожить

Кладбище бронетехники: Российские дроны доминируют на дороге смерти под Суджей

Дорога смерти для ВСУ: Российские дроны устроили кладбище техники под Суджей
Силовые структуры

Российские военнослужащие, активно применяя боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сумели создать настоящее кладбище бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дороге, ведущей к оккупированному населенному пункту Суджа. Об этом сообщает Telegram-канал "Осведомитель", публикуя видеоролик, демонстрирующий печальную картину.

ВС РФ в Угледаре
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВС РФ в Угледаре

На кадрах отчетливо видна трасса, обе стороны которой усеяны разбитыми и обгоревшими остовами разнообразных бронемашин и пикапов, ранее использовавшихся украинскими войсками.

Ранее, в подконтрольных Киеву СМИ, эта автодорога получила мрачное название "дорога смерти" из-за того, что она полностью простреливается российской артиллерией. Теперь же ситуация для ВСУ ухудшилась в разы.

Помимо артиллерийского огня, украинские подразделения столкнулись с массированным применением российских дронов, что привело к колоссальным потерям в технике и серьезно затруднило снабжение группировки в данном районе.

По сути, "дорога смерти" превратилась в ловушку, где каждый километр таит смертельную опасность для украинской техники и личного состава. Российские БПЛА методично выявляют и уничтожают вражеские цели, лишая ВСУ возможности эффективно маневрировать и снабжать свои подразделения.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Алмазные отжимания: вот как накачать руки и грудь без тренажёров
Новости спорта
Алмазные отжимания: вот как накачать руки и грудь без тренажёров Аудио 
Муравьи исчезнут за ночь — и больше не вернутся: вот что им не понравится
Садоводство, цветоводство
Муравьи исчезнут за ночь — и больше не вернутся: вот что им не понравится Аудио 
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Актриса Рене Зеллвегер объяснила, почему не собирается выходить замуж
Новые стандарты: как Евросоюз реагирует на рост интернет-покупок
Подоляка: Информации о подготовке ВСУ к выходу из Курской области нет
Замените лаванду этим цветком, и бабочки слетятся в ваш сад
Дорога смерти для ВСУ: Российские дроны устроили кладбище техники под Суджей
Коммунист потребовал убрать мемориальную доску погибшим бойцам на СВО в Тобольске
Мошки и грибковые заболевания? Эти способы помогут избавиться от них навсегда
Собака смотрит и молчит? Возможно, она понимает вас лучше, чем ваш психолог
Ночная тревога в Туапсе: над городом раздаются взрывы, аэропорт Сочи ввел ограничения
Дети с аутизмом видят мир иначе: эти сигналы должны вас насторожить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.