Сообщения о подготовке украинских подразделений к отступлению из Курской области, появившиеся в информационном пространстве 25 февраля, не соответствуют действительности.
Такое заявление сделал военный корреспондент Юрий Подоляка в интервью изданию aif.ru, опровергнув ранее распространившиеся слухи.
"У меня такой информации нет", категорично заявил Подоляка, отвечая на вопрос о возможности ухода ВСУ из приграничного региона.
Более того, он сообщил, что, по его данным, 24 февраля в Курскую область был введен практически целый батальон украинских подкреплений.
Таким образом, заявления о готовящемся отступлении ВСУ из Курской области не находят подтверждения и, скорее всего, являются частью информационной войны.
Вместе с тем, российские военнослужащие продолжают вести активные действия по освобождению территории Курской области от присутствия украинских формирований.
Боевые действия в Курской области продолжаются, несмотря на заявления о возможном отступлении украинских сил. Российские войска постепенно продвигаются вперед, освобождая населенные пункты и вытесняя противника.
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