Курская область: Подоляка опроверг отступление ВСУ и рассказал о прибытии украинского подкрепления

Подоляка: Информации о подготовке ВСУ к выходу из Курской области нет

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сообщения о подготовке украинских подразделений к отступлению из Курской области, появившиеся в информационном пространстве 25 февраля, не соответствуют действительности.

Такое заявление сделал военный корреспондент Юрий Подоляка в интервью изданию aif.ru, опровергнув ранее распространившиеся слухи.

"У меня такой информации нет", категорично заявил Подоляка, отвечая на вопрос о возможности ухода ВСУ из приграничного региона.

Более того, он сообщил, что, по его данным, 24 февраля в Курскую область был введен практически целый батальон украинских подкреплений.

Таким образом, заявления о готовящемся отступлении ВСУ из Курской области не находят подтверждения и, скорее всего, являются частью информационной войны.

Вместе с тем, российские военнослужащие продолжают вести активные действия по освобождению территории Курской области от присутствия украинских формирований.

Боевые действия в Курской области продолжаются, несмотря на заявления о возможном отступлении украинских сил. Российские войска постепенно продвигаются вперед, освобождая населенные пункты и вытесняя противника.