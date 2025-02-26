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Курская область: Подоляка опроверг отступление ВСУ и рассказал о прибытии украинского подкрепления

Подоляка: Информации о подготовке ВСУ к выходу из Курской области нет
1:19
Силовые структуры

Сообщения о подготовке украинских подразделений к отступлению из Курской области, появившиеся в информационном пространстве 25 февраля, не соответствуют действительности.

Такое заявление сделал военный корреспондент Юрий Подоляка в интервью изданию aif.ru, опровергнув ранее распространившиеся слухи.

"У меня такой информации нет", категорично заявил Подоляка, отвечая на вопрос о возможности ухода ВСУ из приграничного региона.

Более того, он сообщил, что, по его данным, 24 февраля в Курскую область был введен практически целый батальон украинских подкреплений. 

Таким образом, заявления о готовящемся отступлении ВСУ из Курской области не находят подтверждения и, скорее всего, являются частью информационной войны.

Вместе с тем, российские военнослужащие продолжают вести активные действия по освобождению территории Курской области от присутствия украинских формирований. 

Боевые действия в Курской области продолжаются, несмотря на заявления о возможном отступлении украинских сил. Российские войска постепенно продвигаются вперед, освобождая населенные пункты и вытесняя противника.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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