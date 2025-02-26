Пора возвращаться домой — ВС РФ приступили к освобождению ряда населенных пунктов под Харьковом

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военный эксперт Андрей Марочко проинформировал РИА Новости о том, что российские войска приступили к операции по освобождению населённых пунктов Кондрашовка и Радьковка в Харьковской области.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

По его словам, после ликвидации украинских боевиков в Голубовке, силы ВС РФ сумели закрепить достигнутый успех и продолжили наступление в указанном направлении. Основные оборонительные пункты, принадлежащие вооружённым формированиям Украины, регулярно подвергаются огневому давлению артиллерии и авиации, что способствует дальнейшему продвижению российских войск.

Эксперт также отметил, что можно говорить о старте мероприятий, направленных на освобождение этих населённых пунктов. Помимо этого, российская группировка "Запад" нанесла серьезный удар, что привело к поражению семи бригад украинской армии в различных районах Харьковской области и ДНР. В результате боевых действий противник понёс потери, число которых превысило 180 военнослужащих. Данные сведения были обнародованы Министерством обороны РФ 20 февраля.