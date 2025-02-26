Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением миротворцев на Украине

Москва не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лавров

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что Россию об этом никто пока не спрашивал.

Также на пресс-конференции он подчеркнул, что остановки боевых действий в зоне СВО по линии соприкосновения не будет, поскольку "у нас есть Конституция". А то, что останется от Украины, должно быть освобождено от "расистских законов", сказал глава МИД.

По его словам, Россия ждёт, когда Европа перестанет врать про то, что Москва блокирует переговоры.

"От переговоров отказывается, науськиваемая Европой, украинская сторона", — в частности, заявил Лавров.

Приглашение иностранных инвесторов к российским проектам подразумевает всю территорию страны, пояснил он предложение Владимира Путина по редкоземам.

Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине