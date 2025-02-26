Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нейтральный статус снова в игре: МОК настаивает на участии России в отборе к Играм
С 1 марта владельцев земельных участков ожидают большие штрафы: вот что нужно знать
Прогноз для рынка недвижимости в 2025 году: цены не будут падать, но и не будут расти
Секреты черимойи: как фрукт из Анд завоевал мир и стал лекарством от многих болезней
Электромобиль, который заряжают раз в неделю — технологии уже на подходе
Модный приговор: эти 5 пар обуви будут на пике популярности весной 2025
Он останется надолго? 52% опрошенных американцев считают, что Трамп попытается пойти на третий президентский срок
Последние километры до окружения: российские войска готовы замкнуть кольцо под Суджей
Не время для мира? Названа стратегическая цель Украины, от которой она не отступит

Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением миротворцев на Украине

Силовые структуры » Военные новости

Москва не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине.

Лавров
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лавров

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что Россию об этом никто пока не спрашивал.

Также на пресс-конференции он подчеркнул, что остановки боевых действий в зоне СВО по линии соприкосновения не будет, поскольку "у нас есть Конституция". А то, что останется от Украины, должно быть освобождено от "расистских законов", сказал глава МИД.

По его словам, Россия ждёт, когда Европа перестанет врать про то, что Москва блокирует переговоры.

"От переговоров отказывается, науськиваемая Европой, украинская сторона", — в частности, заявил Лавров.

Приглашение иностранных инвесторов к российским проектам подразумевает всю территорию страны, пояснил он предложение Владимира Путина по редкоземам.

Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Авто
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска Аудио 
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Гунны были не теми, кем их считали — сенсационные находки археогенетиков Игорь Буккер Теракт в Крокусе не привёл к радикальным изменениям в миграционной политике РФ Любовь Степушова Трактор из СССР. Почему Беларус до сих пор в строю — причины невероятной популярности Дмитрий Плотников
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Последние материалы
Солнце, море, больница: как отдых в Хургаде превратился в финансовый кошмар
Это маленькое устройство на вашей кухне может стать угрозой для безопасности
Офтальмолог раскрыла секрет: 6 шагов к сохранению зрения — откажитесь от этого немедленно
Топ-3 процедуры красоты, которые нужно сделать весной
Не баг, а фича: нейросети устроили сюрреалистичную бойню на шахматной доске
По трассам России: 5 лучших направлений для автопутешествий, о которых вы не знали
"Трещат по швам": в Курской области подразделения ВСУ теряют устойчивость
Не важно, сколько лет машине, пока она не привлекла внимание инспектора
Пиво Guinness и тайна виллы: раскрываем секреты готического замка в Будапеште
Новая жизнь – новая форма: как восстановиться после родов без вреда для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.