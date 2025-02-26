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Зеленский: я не пойду даже на 10 центов погашения долга в этой сделке с США

1:01
Силовые структуры » Военные новости

Зеленский не пойдёт даже на "10 центов погашения долга в этой сделке" с Вашингтоном.

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зеленский

Об этом он сам заявил на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, в соглашении нет ни $500 млрд, ни $350 млрд, ни $100 млрд долга.

"Мы благодарны, но это был грант. Если они и дальше будут говорить, что дадут нам денег в кредит — это будет новая реальность", — подчеркнул глава Незалежной.

Он отметил, что следующий договор будет сложнее и серьёзнее, и будет иметь ратификацию в Верховной раде.

Также он сказал, что намерен сохранить максимальный количественный состав ВСУ, поскольку это "лучшая гарантия безопасности". На данный момент армия Украины насчитывает 800 тыс. военных, заявил Зеленский.

Он не подтвердил, что 28 февраля летит в США, хотя сказал, что приглашение было.

"Офисы работают", подытожил экс-президент Украины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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