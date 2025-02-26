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Французские истребители для Украины готовят к бою в Польше

Эксперты сообщили, где Украина держит французские истребители
1:30
Силовые структуры

Вокруг переданных Украине французских истребителей Mirage-2000 продолжает нарастать интрига. Telegram-канал "Архангел Спецназа" сообщил, что, по его данным, три истребителя Mirage-2000F находятся на авиабазе Миньск-Мазовецки в Польше.

Mirage 2000
Фото: flickr.com by Tim Felce (Airwolfhound), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Mirage 2000

Сообщается, что самолеты прибыли в Польшу еще 3 февраля. На авиабазе проводятся работы по их перекраске и проверке работоспособности, а украинские пилоты, прошедшие обучение за рубежом, проводят необходимые испытания.

Кроме того, по информации канала, один истребитель Mirage-2000D был переброшен на авиабазу Кымпий-Турзий в Румынии. Однако, пока нет информации о том, планируется ли передача этого самолета Украине.

Данные сообщения вызвали обеспокоенность в России. В посольстве России во Франции заявили, что поставка Украине французских истребителей Mirage 2000 является очередным шагом Парижа, направленным на эскалацию украинского конфликта. 

Стоит отметить, что 6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил факт передачи Украине первой партии истребителей Mirage, произведенных во Франции. Он также уточнил, что управлять истребителями будут обученные украинские пилоты, которые прошли подготовку за рубежом в течение нескольких месяцев.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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