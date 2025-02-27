В ДНР заявили о перехвате радиопереговоров, доказывающих отправку солдат ВСУ на верную смерть

Перехвачены переговоры ВСУ: командиры отправляют солдат на верную смерть в ДНР

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Силовикам из ДНР удалось выполнить задачу по осуществить задачу по перехвату переговоров подразделений ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Неподалеку от Красноармейска силовые структуры ДНР успешно перехватили переговоры Вооруженных сил Украины.

По информации в перехваченных разговорах принимали участие офицеры украинской армии, один из которых рассказал об уничтожении своего укрепрайона.

Согласно данным пресс-службы, изначально украинское командование пыталось организовать оборону, но ситуация обострилась, что привело к конфликтам между офицерами и солдатами, переросшим в открытое противостояние и бегство после начала артиллерийского обстрела.

Специальная военная операция на территории Украины началась по приказу российского лидера Владимира Путина с 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день.

Главная цель спецоперации защита мирных граждан Донбасса и освобождение территорий от Вооруженных сил Украины.