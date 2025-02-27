Министерство Обороны России проинформировали, что в Курской области ВС РФ освободили два населенных пункта.
Оборонное ведомство России сообщило, что российская группировка "Север" освободила населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области.
Так же сообщалось в оборонном ведомстве, что военнослужащие российской армии ликвидировали 12 бригад и два штурмовых полка украинской армии.
Также сообщается об отражении бойцами ВС РФ трех контратак ВСУ и нанесении поражения подразделениям противника в окрестностях Гоголевки, Гуева, Заолешенки, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины, Суджи и Южного.
Группировка "Восток", как заявили в оборонном ведомстве России, продолжила продвижение в глубину сил противника. Подразделения "Южной" группировки заняли выгодные рубежи и позиции.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.