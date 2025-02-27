ВС России освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области

Курская область: ВС РФ освободили Орловку и Погребки

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министерство Обороны России проинформировали, что в Курской области ВС РФ освободили два населенных пункта.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Оборонное ведомство России сообщило, что российская группировка "Север" освободила населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области.

Так же сообщалось в оборонном ведомстве, что военнослужащие российской армии ликвидировали 12 бригад и два штурмовых полка украинской армии.

Также сообщается об отражении бойцами ВС РФ трех контратак ВСУ и нанесении поражения подразделениям противника в окрестностях Гоголевки, Гуева, Заолешенки, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины, Суджи и Южного.

Группировка "Восток", как заявили в оборонном ведомстве России, продолжила продвижение в глубину сил противника. Подразделения "Южной" группировки заняли выгодные рубежи и позиции.