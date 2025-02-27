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Уничтожена позиция ЗРК С-300ПС ВСУ в Сумской области ударом "Искандера"

"Искандер" поразил цель: уничтожена позиция ВСУ в Сумской области
1:12
Силовые структуры » Военные новости

Опубликованы кадры уничтожения украинской системы С-300 в Сумской области.

Российские военные, армия России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Как сообщили в оборонном ведомстве Российской Федерации, в Сумской области Вооруженные силы российской армии авиаударом "Искандера" ликвидировали пусковую установку С-300ПС, станцию наведения и до 25 солдат украинской армии.

Оборонное ведомство РФ также опубликовало видеоролик ракетного авиаудара по позиции украинского ЗРК С-300ПС, расположенной в лесном массиве к югу от города Сумы.

Ранее сообщалось, что в стремлении уменьшить урон от бомбовых ударов ВКС Российской Федерации украинская армия подтянули к линии соприкосновения комплексы С-300ПС.

В связи с этим военнослужащие армии России возобновили охоту за этими системами, которые давно уже не появились у линии соприкосновения.

До этого военный эксперт Борис Рожин заявил, что российский спецназ успешно провел операцию ночного проникновения во вражеский блиндаж, где располагался пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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