Уничтожена позиция ЗРК С-300ПС ВСУ в Сумской области ударом "Искандера"

"Искандер" поразил цель: уничтожена позиция ВСУ в Сумской области

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Опубликованы кадры уничтожения украинской системы С-300 в Сумской области.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Как сообщили в оборонном ведомстве Российской Федерации, в Сумской области Вооруженные силы российской армии авиаударом "Искандера" ликвидировали пусковую установку С-300ПС, станцию наведения и до 25 солдат украинской армии.

Оборонное ведомство РФ также опубликовало видеоролик ракетного авиаудара по позиции украинского ЗРК С-300ПС, расположенной в лесном массиве к югу от города Сумы.

Ранее сообщалось, что в стремлении уменьшить урон от бомбовых ударов ВКС Российской Федерации украинская армия подтянули к линии соприкосновения комплексы С-300ПС.

В связи с этим военнослужащие армии России возобновили охоту за этими системами, которые давно уже не появились у линии соприкосновения.

До этого военный эксперт Борис Рожин заявил, что российский спецназ успешно провел операцию ночного проникновения во вражеский блиндаж, где располагался пункт управления беспилотными летательными аппаратами.