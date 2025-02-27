Боец ВС РФ Борода назвал обстановку в Глушковском районе Курской области сложной.
Как рассказал командир 5-й роты 2-го батальона добровольческого отряда "Барс-Курск" с позывным Борода, в Курской области Глушковском районе обстановка в феврале остается очень сложной, сообщает Тасс.
По словам бойца, украинские военные активно используют FPV-дроны и дроны-камикадзе. Он подчеркнул, что удары наносятся по гражданской и военной инфраструктуре.
Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил, что пока неясно, связано ли перемещение подразделений армии Украины в Курской области с ротацией или речь идет о полномасштабном отступлении.
Вместе с тем он заметил, что ситуация для Вооруженных сил Украины складывается крайне неблагоприятно.
Российский солдат добавил, что в Глушковском районе остается много местных граждан пожилого возраста, которые отказываются эвакуироваться.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.