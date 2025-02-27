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Боец ВС РФ оценил обстановку в Глушковском районе Курской области как сложную

Курская область, Глушковский район: сложная обстановка, по словам российского бойца
1:04
Силовые структуры » Военные новости

Боец ВС РФ Борода назвал обстановку в Глушковском районе Курской области сложной.

Совместные учения армий России и Белоруссии в Бресте
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Совместные учения армий России и Белоруссии в Бресте

Как рассказал командир 5-й роты 2-го батальона добровольческого отряда "Барс-Курск" с позывным Борода, в Курской области Глушковском районе обстановка в феврале остается очень сложной, сообщает Тасс.

По словам бойца, украинские военные активно используют FPV-дроны и дроны-камикадзе. Он подчеркнул, что удары наносятся по гражданской и военной инфраструктуре.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил, что пока неясно, связано ли перемещение подразделений армии Украины в Курской области с ротацией или речь идет о полномасштабном отступлении.

Вместе с тем он заметил, что ситуация для Вооруженных сил Украины складывается крайне неблагоприятно.

Российский солдат добавил, что в Глушковском районе остается много местных граждан пожилого возраста, которые отказываются эвакуироваться.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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