Героизм в бою: Российский солдат спас командира под Часовым Яром

Боец армии России неделю выхаживал раненого под Часов Яром командира.
Рашик, командир взвода штурмовой роты 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск, рассказал ТАСС, как его подчиненный присматривал за ним в течение недели после ранения, полученного в ходе выполнения боевой задачи под Часовым Яром.
В середине декабря группа под командованием Рашика получила приказ захватить опорный пункт ВСУ в районе Часов Яра.
Однако во время выполнения задания группа попала под обстрел, в результате чего несколько бойцов получили ранения.
После ранения командира Степанов взял на себя руководство взводом, а также обучал товарищей навыкам оказания первой медицинской помощи.
Кроме оказания медицинской помощи, сапер обучал оставшихся солдат правилам первой помощи и тактическому ведению боя.
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