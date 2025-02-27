Героизм в бою: Российский солдат спас командира под Часовым Яром

Неделя в бою: Российский солдат спас раненого командира под Часовым Яром

Боец армии России неделю выхаживал раненого под Часов Яром командира.

Фото: commons.wikimedia.org by Master Sgt. Mark Olsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ НАТО армия

Рашик, командир взвода штурмовой роты 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск, рассказал ТАСС, как его подчиненный присматривал за ним в течение недели после ранения, полученного в ходе выполнения боевой задачи под Часовым Яром.

В середине декабря группа под командованием Рашика получила приказ захватить опорный пункт ВСУ в районе Часов Яра.

Однако во время выполнения задания группа попала под обстрел, в результате чего несколько бойцов получили ранения.

После ранения командира Степанов взял на себя руководство взводом, а также обучал товарищей навыкам оказания первой медицинской помощи.

Кроме оказания медицинской помощи, сапер обучал оставшихся солдат правилам первой помощи и тактическому ведению боя.