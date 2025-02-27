Российская ПВО сбила 19 беспилотников ВСУ за прошедшую ночь

Ночная атака БПЛА: сбито 19 украинских беспилотников

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На протяжении ночи на 27 февраля над регионами России было перехвачено 19 украинских дронов.

Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Оборонное ведомство России сообщило, что над четырьмя регионами Российской Федерации Вооруженные силы за прошедшую ночь ликвидировали 19 беспилотников украинской армии.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.

Среди атакованных регионов: Республика Крым, Орловская, Курская и Белгородская области.

Стоит напомнить, что специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года по приказу президента Российской Федерации.

Главная цель СВО освобождение территорий от украинской армии и защита мирных жителей Донбасса.

Украинская армия практически каждый день пытается производишь атаку беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.