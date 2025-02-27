На протяжении ночи на 27 февраля над регионами России было перехвачено 19 украинских дронов.
Оборонное ведомство России сообщило, что над четырьмя регионами Российской Федерации Вооруженные силы за прошедшую ночь ликвидировали 19 беспилотников украинской армии.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.
Среди атакованных регионов: Республика Крым, Орловская, Курская и Белгородская области.
Стоит напомнить, что специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года по приказу президента Российской Федерации.
Главная цель СВО освобождение территорий от украинской армии и защита мирных жителей Донбасса.
Украинская армия практически каждый день пытается производишь атаку беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.