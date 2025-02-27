Минобороны: Атака БПЛА на Россию 26 февраля - крупнейшая в этом году

Ночная атака 26 февраля стала рекордной по числу БПЛА в 2025 году

Атака украинских беспилотников на российские регионы в ночь на 26 февраля, стала самой массированной с начала 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Аеророзвідка / Aerorozvidka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ дрон DJI Phantom

Согласно данным Оборонного ведомства России, атака украинских беспилотников в ночь на 26 февраля стала самой массированной с начала 2025 года.

Российское военное ведомство сообщило, что за ночь было ликвидировано 128 украинских беспилотников. Предыдущая крупная атака была зафиксирована 24 января 2025 года, когда противовоздушная оборона уничтожила 121 украинский БПЛА.

Самое большое количество уничтоженных дронов пришлось на Краснодарский край 83. В Крыму было нейтрализовано 30 беспилотников, над Азовским морем 8, над Черным морем 5. Еще по одному БПЛА были уничтожены в Брянской и Курской областях.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что были повреждены три частных дома в результате данной атаки. Один из них при этом загорелся, но пожар быстро потушили сотрудники МЧС, пострадавших не было.

Спецоперация началась по приказу президента России Путина, цель проведения специальной военной операции защита мирных жителей от киевского режима.