Российские вооруженные силы окружили Красноармейск, который является важным логистическим узлом для украинской армии.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил ТАСС, что Вооруженные силы России взяли в "клещи" подконтрольный ВС Украины Красноармейск.
По его словам, украинское командование стягивает к Красноармейску дополнительные подразделения, подготовленные во Франции, Германии и Великобритании, чтобы защитить важный логистический узел Вооруженных сил Украины.
Водолацкий отметил, что руководство украинской армии ранее перебралось в Днепропетровскую область, а центр Красноармейска был заминирован в ходе подготовки к отступлению.
Для ВСУ потеря важного города будет очень болезненной, отметил депутат.
О значимости Красноармейска для боев за южный Донбасс ранее заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
По его мнению, если город будет освобожден от Вооруженных сил Украины, то это решит судьбу всего региона.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.