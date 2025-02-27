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Российские войска взяли Красноармейск в "клещи", ВСУ пытаются прорвать окружение

Красноармейск в "клещах": ВС РФ окружили город, ВСУ стягивают резервы
1:07
Силовые структуры » Военные новости

Российские вооруженные силы окружили Красноармейск, который является важным логистическим узлом для украинской армии.

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил ТАСС, что Вооруженные силы России взяли в "клещи" подконтрольный ВС Украины Красноармейск.

По его словам, украинское командование стягивает к Красноармейску дополнительные подразделения, подготовленные во Франции, Германии и Великобритании, чтобы защитить важный логистический узел Вооруженных сил Украины.

Водолацкий отметил, что руководство украинской армии ранее перебралось в Днепропетровскую область, а центр Красноармейска был заминирован в ходе подготовки к отступлению.

Для ВСУ потеря важного города будет очень болезненной, отметил депутат.

О значимости Красноармейска для боев за южный Донбасс ранее заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

По его мнению, если город будет освобожден от Вооруженных сил Украины, то это решит судьбу всего региона.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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