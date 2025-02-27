Сырский сообщил о перегруппировке войск ВСУ в ДНР на новопавловском направлении

Перегруппировка ВСУ в ДНР: заявление Сырского

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На новопавловском направлении в ДНР украинские вооруженные силы провели перегруппировку с целью усиления оборонительных возможностей и улучшения взаимодействия воинских частей и подразделений.

Фото: flickr.com by Изображения армии США в Европе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солдат украинской армии наа церемонии открытия учений США Rapid Trident

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил, что украинские войска провели перегруппировку на новопавловском направлении.

Со слов главнокомандующего украинской армии, для укрепления обороны на новопавловском направлении были приняты меры по улучшению координации между воинскими частями и подразделениями, а также проведена перегруппировка войск.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка предрек украинской армии скорое обрушение участка в Донецкой Народной Республики.

За сутки, по словам военблогера, российская армия защищала села Бурлацкое, Днепроэнергия и Привольное.

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Спецоперация продолжается по сегодняшний день, которая началась 24 февраля 2022 года по приказу российского президента.