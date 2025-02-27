Над Крымом уничтожен вражеский БПЛА

В очередной раз ВСУ пытались совершить атаку на Крым с воздуха, но система противовоздушной обороны успешно справилась с защитой.
Военное ведомство Российской Федерации проинформировало, что российские силы ПВО отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и три других российских региона, уничтожив 19 вражеских беспилотников за ночь.
"27 февраля в 8.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря у побережья республики Крым", - говорится в сообщении.
Напомним, что накануне вечером, в период с 19:15 до 19:50 по московскому времени, были сбиты семь беспилотников.
Больше всего летательных аппаратов 12 сбили над Орловской областью. Под удар также попали Белгородская и Курская область.
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