Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны древних поселений: мигранты средневековья оставили след в истории Сибири
Автогиганты BYD и Chery развернут строительство заводов в Турции
Не беременность: проверьте, не началась ли у вас менопауза — 6 тревожных звоночков
Как добавить чернослив в суп и не пожалеть об этом: рецепт, проверенный веками
Сколько нервов уйдет на выращивание ананаса? Спойлер: много
Курская область: Российские войска освободили Никольский
Экстремальные погодные условия экзопланеты: ветер несется со скостью 33000 км в час
Никита Ефремов отреагировал на выход отца из тюрьмы по УДО: не ваше дело!
Отношения Китая и России не подвержены влиянию третьих сторон: в Китае сделали заявление

МО РФ показало кадры ликвидации украинского пункта запуска дронов в Сумской области

Ликвидация пункта запуска дронов-камикадзе ВСУ в Сумской области: видео от Минобороны РФ
1:09
Силовые структуры » Военные новости

Беспощадный "Искандер" российской армии защитил брянский участок границы от беспилотников противников.

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Оборонное ведомство России проинформировало, что Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар "Искандером" по замаскированному пункту запуска дальних беспилотников украинской армии у Шостки в Сумской области, уничтожив 14 беспилотных летательных аппаратов.

В результате авиаудара ликвидировано около 14 беспилотников-камикадзе дальнего действия самолетного типа "Кобра" и несколько автомобилей с оборудованием.

Ранее армия Российской Федерации авиаударом "Искандера" ликвидировали до 25 военнослужащих украинской армии, пусковую установку С-300ПС и станцию наведения в Сумской области.

Армия Российской Федерации каждый день защищает и освобождает территории Донбасса от Вооруженных сил Украины.

Впервые ракетный комплекс «Искандер» был представлен в августе 1999 года на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС).

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна
Авто
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна Аудио 
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Экономика и бизнес
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды Аудио 
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Авто
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Тихое убийство. Как США могут снести Зеленского, не делая этого открыто Дмитрий Плотников Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Последние материалы
Стало известно, когда суд огласит окончательное решение по делу Елены Блиновской
Гости бегут из вашей кухни? Узнайте, что их отталкивает — 4 главные причины
Этот простой тест покажет, нужно ли вам срочно бежать к офтальмологу из-за снижения зрения
Черные лисички: гриб, который выглядит подозрительно, но сводит с ума гурманов
Грузины не едят плохой харчо: секрет настоящего супа из того, что точно есть в холодильнике
Тендер на 27 млрд рублей: для Сухого Суперджета до 2027 года создадут отечественные комплектующие
Мозг редактирует прошлое — способ стирать и восстанавливать воспоминания оказался реальностью
Шок и трепет в Первом отделе: жену Брагина арестовали, а Шибанов встретил погибшую невесту
В России снимут кино по мотивам культового произведения Грибоедова, но перепишут финал
Каждая бессонная ночь отнимает кусочек памяти — а потом ты уже не вспомнишь, зачем встал с дивана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.