МО РФ показало кадры ликвидации украинского пункта запуска дронов в Сумской области

Ликвидация пункта запуска дронов-камикадзе ВСУ в Сумской области: видео от Минобороны РФ

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Беспощадный "Искандер" российской армии защитил брянский участок границы от беспилотников противников.

Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Оборонное ведомство России проинформировало, что Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар "Искандером" по замаскированному пункту запуска дальних беспилотников украинской армии у Шостки в Сумской области, уничтожив 14 беспилотных летательных аппаратов.

В результате авиаудара ликвидировано около 14 беспилотников-камикадзе дальнего действия самолетного типа "Кобра" и несколько автомобилей с оборудованием.

Ранее армия Российской Федерации авиаударом "Искандера" ликвидировали до 25 военнослужащих украинской армии, пусковую установку С-300ПС и станцию наведения в Сумской области.

Армия Российской Федерации каждый день защищает и освобождает территории Донбасса от Вооруженных сил Украины.

Впервые ракетный комплекс «Искандер» был представлен в августе 1999 года на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС).