Беспощадный "Искандер" российской армии защитил брянский участок границы от беспилотников противников.
Оборонное ведомство России проинформировало, что Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар "Искандером" по замаскированному пункту запуска дальних беспилотников украинской армии у Шостки в Сумской области, уничтожив 14 беспилотных летательных аппаратов.
В результате авиаудара ликвидировано около 14 беспилотников-камикадзе дальнего действия самолетного типа "Кобра" и несколько автомобилей с оборудованием.
Ранее армия Российской Федерации авиаударом "Искандера" ликвидировали до 25 военнослужащих украинской армии, пусковую установку С-300ПС и станцию наведения в Сумской области.
Армия Российской Федерации каждый день защищает и освобождает территории Донбасса от Вооруженных сил Украины.
Впервые ракетный комплекс «Искандер» был представлен в августе 1999 года на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС).
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.