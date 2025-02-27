Российские военнослужащие освободили населенный пункт Никольский в Курской области.
Бойцы армии России освободили населенные пункты Лебедевка и Никольский в Курской области и продолжают выполнять боевые задачи в Куриловке и Новой Сорочине.
"Подразделениями группировки войск Север в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский", - отметили в военном ведомстве.
Военное Ведомство России подтвердило освобождение Никольского в Курской области.
Вооружённые силы РФ начали штурм Новой Сорочины после освобождения Марьевки, Погребков и Орловки, там они успешно занимают опорные пункты украинской армии.
Также сообщается, что за прошедшие сутки военнослужащие армии РФ ликвидировали более 240 солдат армии Украины, а также пусковые установки ЗРК С-300 и «Бук-М1» на курском направлении.
Кроме того, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 63835 военнослужащих, 290 боевых машин пехоты и 382 танка.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.