Минобороны подтвердило освобождение Никольского в Курской области

Курская область: Российские войска освободили Никольский

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Российские военнослужащие освободили населенный пункт Никольский в Курской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Бойцы армии России освободили населенные пункты Лебедевка и Никольский в Курской области и продолжают выполнять боевые задачи в Куриловке и Новой Сорочине.

"Подразделениями группировки войск Север в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский", - отметили в военном ведомстве.

Военное Ведомство России подтвердило освобождение Никольского в Курской области.

Вооружённые силы РФ начали штурм Новой Сорочины после освобождения Марьевки, Погребков и Орловки, там они успешно занимают опорные пункты украинской армии.

Также сообщается, что за прошедшие сутки военнослужащие армии РФ ликвидировали более 240 солдат армии Украины, а также пусковые установки ЗРК С-300 и «Бук-М1» на курском направлении.

Кроме того, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 63835 военнослужащих, 290 боевых машин пехоты и 382 танка.