В Харькове зафиксирован очередной случай насильственной мобилизации граждан. По информации украинского издания "Страна.ua", сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) применили физическую силу к местному жителю.
Согласно опубликованным данным, инцидент начался с избиения мужчины тремя сотрудниками ТЦК, после чего, с помощью еще двух работников ведомства, пострадавшего принудительно поместили в служебный микроавтобус.
Подобные случаи на территории Украины не являются единичными. В сети регулярно появляются видеоматериалы, демонстрирующие применение силовых методов при проведении мобилизационных мероприятий. Представители военкоматов зачастую прибегают к насильственным действиям в отношении мужчин призывного возраста, которых впоследствии увозят в неустановленном направлении.
ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.