Насильственная мобилизация — ТЦК на Украине силой затащили мужчину в автобус

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Харькове зафиксирован очередной случай насильственной мобилизации граждан. По информации украинского издания "Страна.ua", сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) применили физическую силу к местному жителю.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Согласно опубликованным данным, инцидент начался с избиения мужчины тремя сотрудниками ТЦК, после чего, с помощью еще двух работников ведомства, пострадавшего принудительно поместили в служебный микроавтобус.

Подобные случаи на территории Украины не являются единичными. В сети регулярно появляются видеоматериалы, демонстрирующие применение силовых методов при проведении мобилизационных мероприятий. Представители военкоматов зачастую прибегают к насильственным действиям в отношении мужчин призывного возраста, которых впоследствии увозят в неустановленном направлении.

Уточнения

ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.

