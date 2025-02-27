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Насильственная мобилизация — ТЦК на Украине силой затащили мужчину в автобус

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Силовые структуры » Военные новости

В Харькове зафиксирован очередной случай насильственной мобилизации граждан. По информации украинского издания "Страна.ua", сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) применили физическую силу к местному жителю.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Согласно опубликованным данным, инцидент начался с избиения мужчины тремя сотрудниками ТЦК, после чего, с помощью еще двух работников ведомства, пострадавшего принудительно поместили в служебный микроавтобус.

Подобные случаи на территории Украины не являются единичными. В сети регулярно появляются видеоматериалы, демонстрирующие применение силовых методов при проведении мобилизационных мероприятий. Представители военкоматов зачастую прибегают к насильственным действиям в отношении мужчин призывного возраста, которых впоследствии увозят в неустановленном направлении.

Уточнения

ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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