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Рогов сообщил об ударе ФАБом по командному пункту ВСУ в Константиновке

Константиновка: российские войска ударили ФАБом по командному пункту ВСУ
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска нанесли удар по командному пункту 101-й бригады охраны Генштаба ВСУ.

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Армия Российской Федерации нанесла бомбовый удар по командному пункту 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины в Константиновке, ликвидировав более 10 специалистов по связи, такой информацией поделился эксперт Владимир Рогов.

Рогов уточнил, что авиаудар наносился несколькими ФАБами. Командный пункт украинской армии находился на территории кондитерской фабрики "Конти".

По информации эксперта, также было ликвидировано значительное количество оборудования, обеспечивающего защищенные каналы связи для командного состава армии Украины, преимущественно в Донбассе.

Как считает эксперт, эта атака уменьшит военные возможности украинской армии а регионе.

Ранее появились видеокадры бегства Вооруженных сил Украины из освобожденного населенного пункта в ДНР.

Вооруженные силы России защищают территории Донбасса от киевского режима. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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