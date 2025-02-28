Доброволец удерживал позиции 81 день, сохранив плацдарм для наступления ВС РФ.
Солдат украинской армии Вадим Тумасов удерживал позиции в зоне проведения боевых действий на протяжении 81 дня, сохранив плацдарм для наступления армии.
По информации, подразделения армии России успешно заняли позиции и организовали оборону. В свою очередь, Тумасов, получив ранение.
На данный момент боец Тумасов находится в госпитале. Руководство рекомендовало наградить его государственной наградой "Золотая Звезда" и присвоить ему звание Герой Российской Федерации.
Вадим Тумасов отправился на СВО добровольцем. Он уроженец Режевского района Свердловской области.
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Так же в оборонном ведомстве РФ сообщили о подвиге капитана Андрея Шеломенцева, который смог прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Это действие спасло целое подразделение российских военных.
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