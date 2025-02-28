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Свердловский доброволец продержался 81 день на передовой под огнем ВСУ

81 день под обстрелами: подвиг добровольца из Свердловской области
1:19
Силовые структуры » Военные новости

Доброволец удерживал позиции 81 день, сохранив плацдарм для наступления ВС РФ.

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Солдат украинской армии Вадим Тумасов удерживал позиции в зоне проведения боевых действий  на протяжении 81 дня, сохранив плацдарм для наступления армии.

По информации, подразделения армии России успешно заняли позиции и организовали оборону. В свою очередь, Тумасов, получив ранение.

На данный момент боец Тумасов находится в госпитале. Руководство  рекомендовало наградить его государственной наградой "Золотая Звезда" и присвоить ему звание Герой Российской Федерации.

Вадим Тумасов отправился на СВО добровольцем. Он уроженец Режевского района Свердловской области.

Ранее сообщалось, что одолевший бойца ВСУ в рукопашном бою якутский солдат встретился со Стивеном Сигалом.

Так же в оборонном ведомстве РФ сообщили о подвиге капитана Андрея Шеломенцева, который смог прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Это действие спасло целое подразделение российских военных.

Бойцы армии России защищают территории по всей зоне проведения специальной военной операции.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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