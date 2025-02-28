Свердловский доброволец продержался 81 день на передовой под огнем ВСУ

81 день под обстрелами: подвиг добровольца из Свердловской области

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Доброволец удерживал позиции 81 день, сохранив плацдарм для наступления ВС РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Солдат украинской армии Вадим Тумасов удерживал позиции в зоне проведения боевых действий на протяжении 81 дня, сохранив плацдарм для наступления армии.

По информации, подразделения армии России успешно заняли позиции и организовали оборону. В свою очередь, Тумасов, получив ранение.

На данный момент боец Тумасов находится в госпитале. Руководство рекомендовало наградить его государственной наградой "Золотая Звезда" и присвоить ему звание Герой Российской Федерации.

Вадим Тумасов отправился на СВО добровольцем. Он уроженец Режевского района Свердловской области.

Ранее сообщалось, что одолевший бойца ВСУ в рукопашном бою якутский солдат встретился со Стивеном Сигалом.

Так же в оборонном ведомстве РФ сообщили о подвиге капитана Андрея Шеломенцева, который смог прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Это действие спасло целое подразделение российских военных.

Бойцы армии России защищают территории по всей зоне проведения специальной военной операции.