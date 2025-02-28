Редкий советский пулемет ТКБ-521 стал трофеем ВС РФ

Трофей ВС РФ: захвачен редкий пулемет Никитина-Соколова ТКБ-521

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вооруженные силы России захватили редкий пулемет Никитина — Соколова (ТКБ-521) в зоне проведения специальной военной операции.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомат

Невероятно редкий пулемет Никитина-Соколова, который известен под обозначением ТКБ-521, засветился у Вооруженных сил России, данный экземпляр удалось захватить у украинской армии.

Пулемет ТКБ-521 разработали в 1958 году в рамках конкурса на единый пулемет для Вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик.

Однако военнослужащие предпочли пулемет Калашникова. Всего было выпущено 1000 единиц ТКБ-521, которые были отправлены на хранение. Как стало известно, некоторые из этих образцов находились на территории Украины.

Откуда данный пулемет мог взяться у военных Вооруженных сил Украины неизвестно. Другие подробности также не приводятся.

В начале 2025 год стало известно, что Вооруженные силы России в зоне спецоперации получили новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20.

Армия России продолжает освобождать территории от киевского режима, и защищать мирных жителей Донбасса.