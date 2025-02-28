Редкий советский пулемет ТКБ-521 стал трофеем ВС РФ

Вооруженные силы России захватили редкий пулемет Никитина — Соколова (ТКБ-521) в зоне проведения специальной военной операции.
Невероятно редкий пулемет Никитина-Соколова, который известен под обозначением ТКБ-521, засветился у Вооруженных сил России, данный экземпляр удалось захватить у украинской армии.
Пулемет ТКБ-521 разработали в 1958 году в рамках конкурса на единый пулемет для Вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик.
Однако военнослужащие предпочли пулемет Калашникова. Всего было выпущено 1000 единиц ТКБ-521, которые были отправлены на хранение. Как стало известно, некоторые из этих образцов находились на территории Украины.
Откуда данный пулемет мог взяться у военных Вооруженных сил Украины неизвестно. Другие подробности также не приводятся.
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