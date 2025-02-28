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Редкий советский пулемет ТКБ-521 стал трофеем ВС РФ

Трофей ВС РФ: захвачен редкий пулемет Никитина-Соколова ТКБ-521
1:22
Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы  России захватили редкий пулемет Никитина — Соколова (ТКБ-521) в зоне проведения специальной военной операции.

Автомат
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомат

Невероятно редкий пулемет Никитина-Соколова, который известен под обозначением ТКБ-521, засветился у Вооруженных сил России, данный экземпляр удалось захватить у украинской армии.

Пулемет ТКБ-521 разработали в 1958 году в рамках конкурса на единый пулемет для Вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик.

Однако военнослужащие предпочли пулемет Калашникова. Всего было выпущено 1000 единиц ТКБ-521, которые были отправлены на хранение. Как стало известно, некоторые из этих образцов находились на территории Украины.

Откуда данный пулемет мог взяться у военных Вооруженных сил Украины неизвестно. Другие подробности также не приводятся.

В начале 2025 год стало известно, что Вооруженные силы России в зоне спецоперации получили новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20.

Армия России продолжает освобождать территории от киевского режима, и защищать мирных жителей Донбасса.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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