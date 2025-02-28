Прорыв ВС РФ из Курской области в Сумскую — враг подтвердил потерю Новенького

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

20 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что армия России вошла в Сумскую области.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Затем пришла информация, что ВС РФ со стороны освобожденного Свердликово заходят в село Новенькое (Сумщина). Киевские пропагандисты сразу начали это опровергать.

Но утром ведущие эксперты Украины опубликовали карты, где Новенькое вдруг оказалось не под контролем ВСУ, признав продвижение армии РФ в Сумской области.

"Российские войска при поддержке бронетехники атакуют из района Свердликово в направлении Новенького в Сумской области. Ситуация остаётся сложной", — пишут ресурсы врага.

Новенькое расположено между Свердликово и трассой из Юнаковки (Сумы) в курскую Суджу — эту артерию ВСУ используют с первых дней вторжения для группировки в Курском приграничье. Теперь дорога под угрозой перерезания.