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Прорыв ВС РФ из Курской области в Сумскую — враг подтвердил потерю Новенького

1:00
Силовые структуры » Военные новости

20 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что армия России вошла в Сумскую области.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Затем пришла информация, что ВС РФ со стороны освобожденного Свердликово заходят в село Новенькое (Сумщина). Киевские пропагандисты сразу начали это опровергать.

Но утром ведущие эксперты Украины опубликовали карты, где Новенькое вдруг оказалось не под контролем ВСУ, признав продвижение армии РФ в Сумской области.

"Российские войска при поддержке бронетехники атакуют из района Свердликово в направлении Новенького в Сумской области. Ситуация остаётся сложной", — пишут ресурсы врага.

Новенькое расположено между Свердликово и трассой из Юнаковки (Сумы) в курскую Суджу — эту артерию ВСУ используют с первых дней вторжения для группировки в Курском приграничье. Теперь дорога под угрозой перерезания.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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