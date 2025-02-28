Военный эксперт и блогер Юрий Подоляка рассказал о ситуации на Курском направлении на 28 февраля.
Военкор Юрий Подоляка сообщил, что на территориях к югу от Суджи российская армия активно продвигается, создавая окружение вокруг районного центра.
Он указал, что армия Российской Федерации продолжала контрнаступление к западу от Куриловки, направляясь в сторону Мелового. Российские войска от освобождённой сегодня Лебедевки начали движение вдоль реки в сторону Казачьей Локни.
Согласно информации, несмотря на то, что двигаться в этом районе очень тяжело, российской армии удалось зайти в населенный пункт Новенькое граничащей с Курщиной Сумской области Украины и закрепиться в нем.
Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от националистов киевского режима.
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