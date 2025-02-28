Ситуация на границе: Подоляка сообщает о сложностях наступления ВС РФ в Курской области

Военный эксперт и блогер Юрий Подоляка рассказал о ситуации на Курском направлении на 28 февраля.

Фото: defenseimagery.mil by Gertrud Zach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вертолет армии США Black Hawk

Военкор Юрий Подоляка сообщил, что на территориях к югу от Суджи российская армия активно продвигается, создавая окружение вокруг районного центра.

Он указал, что армия Российской Федерации продолжала контрнаступление к западу от Куриловки, направляясь в сторону Мелового. Российские войска от освобождённой сегодня Лебедевки начали движение вдоль реки в сторону Казачьей Локни.

Согласно информации, несмотря на то, что двигаться в этом районе очень тяжело, российской армии удалось зайти в населенный пункт Новенькое граничащей с Курщиной Сумской области Украины и закрепиться в нем.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от националистов киевского режима.